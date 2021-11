Regensburger Korruptionsaffäre: Prozess gegen Rieger beginnt

Drei Prozesse wurden in Regensburg inzwischen geführt, um die Korruptionsaffäre aufzuklären. Was bei den Verhandlungen schnell deutlich wurde: Wer in Regensburg erfolgreich Wahlkampf führen will, sucht um finanzielle Unterstützung bei hiesigen Bauunternehmern. Die haben für den Wahlkampf des Ex-Oberbürgermeisters und einstigen SPD-Hoffnungsträgers Joachim Wolbergs sehr viel gespendet.

Umstrittene Spendenpraxis

Laut Staatsanwaltschaft wollte auch der CSU-Landtagsabgeordneter Franz Rieger von der Spendenpraxis in Regensburg profitieren. Um seinen Landtagswahlkampf 2013 zu finanzieren, habe auch Rieger den Kontakt zu den bisher generösen Bauträgern gesucht. Teils mit Erfolg: Ein Bauträger soll Rieger rund 50.000 Euro gespendet haben. Allerdings nicht direkt, sondern aufgeteilt in mehrere Beiträge unter 10.000 Euro, die Mitarbeiter des Bauträgers dann überwiesen haben sollen. Durch das sogenannte "Strohmannsystem" taucht die Gesamtsumme nicht im Rechenschaftsbericht auf und wäre damit ein Verstoß gegen das Parteiengesetz.

Hat Rieger einen Bauträger erpresst?

Folgt man der Aussage eines weiteren, bereits wegen Bestechung verurteilten Bauträgers, war der CSU-Landtagsabgeordnete aber nicht bei allen potentiellen Spendern erfolgreich. Da der besagte Bauträger eigentlich nicht 60.000 Euro für Rieger spenden wollte, soll der Landtagsabgeordnete den Druck erhöht und folgenden Satz gesagt haben: "Sie wissen schon, wer in Zukunft über die Baugebiete und die Baugenehmigungen entscheidet." Der Bauträger soll in der Folge fast 30.000 Euro an Rieger gespendet haben.

Weg des Geldes verschleiert

Um den Weg des eingeforderten Geldes zu verschleiern, soll Riegers Wahlkampfmanager mehrere Scheinrechnungen ausgestellt haben. Das heißt: Eine Firma des Wahlkampfmanagers habe Rechnungen an den Bauträger geschrieben, für Leistungen, die letztlich nie erbracht worden seien, so die Staatsanwaltschaft. Dadurch wird auch die Steuererklärung verfälscht.

Urteil wohl Ende November

Ab Montag muss sich der Landtagsabgeordnete Franz Rieger wegen Erpressung, Beihilfe zur Steuerhinterziehung und Verstoß gegen das Parteiengesetz verantworten. Der Bayerische Landtag hat bereits im September 2019 seine Immunität aufgehoben. Der Wahlkampfmanager ist wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung angeklagt.

Als Zeugen sollen vor Gericht auch die Bauträger aussagen, die sich bereits im Zusammenhang mit den Korruptionsprozessen gegen Ex-Oberbürgermeister Joachim Wolbergs verantworten mussten. Ein Urteil könnte Ende November fallen.