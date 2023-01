Regensburger Korruptionsaffäre: Bauträger gesteht

Im neu aufgerollten Prozess gegen einen Bauträger in der Regensburger Korruptionsaffäre wird es wohl zu einer Verständigung zwischen der Verteidigung und der Staatsanwaltschaft kommen. Sollte der Bauträger gestehen, dass er sich mit Hilfe von Spenden das Wohlwollen vom ehemaligen Oberbürgermeister Joachim Wolbergs sichern wollte, müsste der Bauträger mit einer Haftstrafte zwischen einem Jahr und fünf Monaten oder einem Jahr und neun Monaten rechnen. In beiden Fällen wäre die Strafe zur Bewährung ausgesetzt. Außerdem würde der Bauträger wohl eine Geldstrafe in Höhe von bis zu 1,5 Millionen Euro bekommen.

Seinen mitangeklagten Ex-Geschäftsführer könnte eine Haftstrafte auf Bewährung von bis zu einem Jahr und vier Monaten und eine Geldstrafte von bis zu 45.000 Euro erwarten. Mit einem Urteil ist nächste Woche zu rechnen.

Zum Nachlesen: Regensburger Korruptionsaffäre geht in die nächste Runde

Staatsanwaltschaft und Angeklagte stimmten Verständigung zu

Die Verständigung ist das Ergebnis mehrere Rechtsgespräche gewesen, die vor und während des ersten Verhandlungstages am Landgericht München I stattgefunden haben. Sowohl Staatsanwaltschaft als auch Angeklagte stimmten der Verständigung zu. Die Vorsitzende Richterin betonte allerdings, dass die Geständnisse aber auch als solche wahrgenommen werden müssten. Sollte dem nicht so sein, würde es erneut zu einer umfassenden Beweisaufnahme des bisher auf vier Tage angesetzten Prozesses kommen.

Wahlkampf mit Spenden unterstützt

Im Anschluss ließ der 80-Jährige Bauträger von seiner Anwältin eine Erklärung verlesen. Der Vorwurf der Vorteilsgewährung sei richtig. Bereits vor der Amtszeit von Wolbergs als Oberbürgermeister habe er über seine Firma an den SPD Ortsverein Regensburg-Stadtsüden gespendet. Als Bauträger gehöre es zum Geschäft, vorausschauend zu planen und zu agieren. Die Spenden sollten daher der "politischen Landschaftspflege" dienen.

Wolbergs sei ihm sehr sympathisch gewesen. Als dieser auf ihn zugekommen sei, habe der Bauträger daher zugesagt, den Oberbürgermeisterwahlkampf mit Spenden zu unterstützen, allerdings verteilt auf mehrere Jahre und auf mehrere Personen.

Neben dem Bauträger und weiteren Familienangehörigen sollten auch führende Mitarbeiter seines Unternehmens für Wolbergs Wahlkampf spenden. Immer unter der Veröffentlichungsgrenze von 10.000 Euro, damit seine Firma nicht öffentlich als Spender auftritt, so der Bauträger. Die Mitarbeiter seiner Firma hätten die geleisteten Spenden in Form von Sonderzahlungen zurückerstattet bekommen.

Verstoß gegen das Parteiengesetz

Neben dem Vorwurf der Vorteilsgewährung räumt der Bauträger den Vorwurf ein, gegen das Parteiengesetz verstoßen zu haben, auch wenn er sich selbst mit Einzelheiten der Spendenpraxis nicht beschäftigt habe. Die Vorwürfe, er hätte sich mit Rabatten bei Wohnungskäufen durch Wolbergs Familienmitglieder einen Vorteil erhofft, seien dagegen nicht richtig.

Neun Millionen Euro für Anwälte und Gutachten

Warum der Bauträger sich nun zu dieser Erklärung durchgerungen hat, wird am Schluss seiner Erklärung deutlich. "Mich hat das Verfahren unheimlich viel gekostet." Neun Millionen Euro hätte er in den vergangenen Jahren für Anwälte, Gutachten, usw. gezahlt. Vor allem aber habe es Lebenszeit gekostet, so der Bauträger. "Ich bin nicht mehr der, der ich vor dem Verfahren war." Er hofft, dass die Ermittlungsfehler und die Haft bei der Strafzumessung berücksichtigt werden. "Fehler wie die, die ich gemacht habe, werde ich sicher nicht mehr machen."

Der Bauträger muss sich erneut vor Gericht verantworten, weil der Bundesgerichtshof im Herbst 2021 entschieden hatte, dass das ursprüngliche Urteil in einem ersten Prozess gegen ihn zu milde ausgefallen sei. Der Bauträger wurde daher erneut wegen Bestechung und wegen Verstößen gegen das Parteiengesetz angeklagt.

Entscheidung über Wolbergs-Beschwerde steht noch aus

Nicht mit auf der Anklagebank sitzt Joachim Wolbergs. Auch das Urteil gegen ihn wurde aufgehoben, unter anderem, weil Wolbergs dabei straffrei geblieben war. Der Ex-Oberbürgermeister hat Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingelegt. Eine Entscheidung der Karlsruher Verfassungsrichter steht aber noch aus.

Das Verfahren gegen Wolbergs wegen Bestechlichkeit ist daher abgetrennt, was sein Verteidiger bei einer Pressekonferenz Anfang Januar scharf kritisiert hatte. Für Anwalt Peter Witting widerspreche eine Trennung der Verfahren einer fairen Verhandlungsführung und sei "ein grobes Foul".