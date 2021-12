Regensburger Klinik erforscht Post-Covid-Symptome bei Kindern

Auch Kinder und Jugendliche können nach einer Covid-Erkrankung unter den Spätfolgen leiden. Die Bayerische Staatsregierung fördert deshalb die Initiative "Post-COVID Kids Bavaria" mit insgesamt 1,7 Millionen Euro. Einer der zentralen Kooperationspartner ist das Kinderuniversitätsklinikum der Barmherzigen Brüder in Regensburg.

1,7 Millionen Euro für Post-COVID Kids Bavaria

Mit dem Projekt sollen die Langzeitfolgen einer Covid-Erkrankung bei Kindern und Jugendlichen besser erforscht werden. Außerdem suchen die Kooperationspartner nach besseren Diagnoseverfahren und entwickeln spezielle Behandlungs- und Reha-Maßnahmen. Das Projekt konzentriere sich dabei aber nicht nur auf die beiden großen beteiligten Kliniken in Regensburg und München, betonte Gesundheitsminister Klaus Holetschek bei seinem Besuch am Montag am Projektstandort Regensburg: "Das ist ein Projekt, das auch ein Netzwerk knüpft in den ländlichen Raum hinein. Ich erhoffe mir davon wirklich wichtige Erkenntnisse über Post-Covid bei Kindern und Jugendlichen." Nach einem Gespräch mit Ärzten und betroffenen Familien habe er einen positiven Eindruck, sagte Holetschek.

Die Langzeitfolgen einer Covid-Infektion, die Professor Michael Kabesch und sein Team an der Regensburger "Hedwigs-Klinik" im Kinderuniversitätsklinikum der Barmherzigen Brüder bei Kindern und Jugendlichen beobachten, sind vielfältig: Chronische Erschöpfung, Herz- und Lungenprobleme, treten auf. Aber auch Symptome wie Konzentrationsschwierigkeiten und sogar Haarausfall haben die Ärzte bereits als Spätfolgen diagnostiziert.

Herz- und Lungenprobleme, Erschöpfung u.a. als Covid-Spätfolgen bei Kindern

Etwa ein bis drei Prozent aller erkrankten Kinder und Jugendlichen entwickeln Post-Covid-Symptome, schätzt Kinderarzt Kabesch nach seinen bisherigen Erfahrungen. Das sei zwar deutlich weniger häufig als bei Erwachsenen. Trotzdem sollte Post-Covid von Eltern bei der Entscheidung Kinder impfen zu lassen oder nicht, berücksichtigt werden, sagt Kabesch. Derzeit erhalte die Kinderuniklinik pro Woche fünf bis zehn Anfragen von betroffenen Familien. Kabesch schätzt, dass das in den kommenden Wochen noch zunehmen wird.