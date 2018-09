Regensburger Kirche gesperrt: Putzbrocken stürzen von der Decke

Die Regensburger Dreieinigkeitskirche in der Altstadt ist bis auf Weiteres gesperrt. In der evangelisch-lutherischen Kirche hatte sich bereits letzte Woche ein knapp ein Quadratmeter großes Stück des Deckenputzes gelöst, teilt die Gemeinde mit. Der Putz sei in den Chorraum gefallen. Verletzt wurde dabei niemand.

Mehr Putz könnte sich lösen

Da nicht auszuschließen ist, dass sich weitere Stellen des Putzes gelöst haben, muss die Kirche bis auf Weiteres gesperrt bleiben. Entsprechende Untersuchungen der Bausubstanz müssten nun durchgeführt werden. Die Gemeinde rechnet, dass diese wohl etwa vier bis sechs Wochen dauern könnten. Die häufig auch für Konzerte genutzte Kirche kann bis dahin nicht betreten werden.

Bedeutende Kirche

Die Kirche stammt aus dem 17. Jahrhundert und war nach Angaben der Gemeinde der erste originär protestantischer Kirchenneubau in Süddeutschland. Die Dreieinigkeitskirche wird derzeit renoviert.