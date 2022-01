Regensburger Infektiologe Salzberger für 2G plus in Gaststätten

Der Regensburger Infektiologe Prof. Bernd Salzberger spricht sich in der aktuellen Diskussion um die 2G-plus-Regelung in Gaststätten für diese Maßnahme aus. In der BR24 Rundschau warnte er die Staatsregierung vor einem bayerischen Sonderweg. Omikron sei eine sehr ansteckende Variante und gerade in Gasthäusern säßen die Menschen nah beieinander. Je nach Lüftungssituation bestünde dort eine höhere Infektionsgefahr.

Salzberger hält Impfpflicht für wichtig

"Wir sollten auf Sicherheit setzen", sagte der Chef-Infektiologe des Regensburger Universitätsklinikums. Er rechnet während der Omikronwelle mit täglich 150.000 bis 200.000 Infektionen in Deutschland. Eine Impfpflicht würde Salzberger begrüßen. Diese sei sehr wichtig. Zwar könne sie die Pandemie nicht komplett beenden, aber sie könne dafür sorgen, dass gerade Risikopatienten nicht ins Krankenhaus müssten. "Für das Gesundheitssystem wäre das sehr gut", so der Infektiologe.