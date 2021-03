Regensburger Infektiologe mahnt zur freiwilligen Osterruhe

Der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie, Bernd Salzberger vom Universitätsklinikum in Regensburg, hat die Bürger zu freiwilliger Osterruhe aufgerufen. Auch ohne Vorgaben könne sich jeder vernünftig verhalten, sagte Salzberger am Donnerstag dem Bayerischen Rundfunk. Andernfalls drohe ein erneut verlängerter Lockdown bis in den Mai hinein.

Auch 20-Jährige auf Intensivstation

Sorgen macht dem Experten derzeit vor allem der Anstieg der Infektionszahlen. Ein Hauptgrund: die britische Corona-Variante. Diese sei ansteckender, "wir sehen viel mehr vollständig durchinfizierte Familien", sagte Salzberger. Dazu komme, dass die zweite Welle noch nicht abgearbeitet sei: Auf der Intensivstation der Uniklinik Regensburg befänden sich über 20 Menschen im Alter zwischen Ende 20 und Anfang 70.

Britische Virus-Mutante vermehrt sich fast doppelt zu schnell

Die Variante B 1.1.7 wurde zuerst in London und Südost-England nachgewiesen, daher wird sie auch britische Variante genannt. Ungewöhnlich an ihr ist, dass sie sich in einer ganzen Reihe an Mutationen vom sogenannten Wildtyp, also der bisher vorherrschenden Variante, unterscheidet. Einige davon betreffen wohl das Spike-Protein, mit dem das Virus an Zellen andocken und in sie eindringen kann. Das wäre eine Erklärung dafür, dass B.1.1.7 ansteckender ist und sich deshalb so rasant ausbreitet.

Laut Studien aus Großbritannien und den USA vermehrt sich die Variante um 35 Prozent stärker als der Wildtyp. Eine aktuelle Studie aus der Schweiz kommt auf eine Steigerung von 50 Prozent. Allerdings stoppt laut Robert-Koch-Institut eine Covid-19-Impfung auch die Variante B.1.1.7.

Impfungen bis Ende des Sommers

Mit Blick auf die laufenden Impfungen zeigte sich Salzberger beim Thema Corona aber optimistisch: "Wir werden das bis zum Ende des Sommers schaffen, aber im Augenblick ist noch eine gefährliche Zeit und damit müssen wir gut umgehen."