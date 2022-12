Regensburger Hilfe für Partnerstadt Odessa

Stromausfall vier Tage lang, und das im Winter. Auch in Regensburgs ukrainischer Partnerstadt in Odessa fehlt es derzeit massiv an Notstromgeneratoren. Hilfsaktionen sollen die Menschen unterstützen.

Telefonisch in Kontakt

Seit Montagnachmittag ist der Kontakt mit der ukrainischen Partnerstadt wieder möglich. Die Leitungen stehen wieder, heißt es vonseiten der Stadt Regensburg. Am besten erreicht man sich via Smartphone, da dieses schnell an den Notstromaggregaten aufgeladen werden könne. Man tausche sich darüber aus, was gebraucht wird. Die Situation in der Ukraine ist laut den Schilderungen der Menschen in der Stadt und der Region Odessa wohl sehr schwierig. Seit mehreren Tagen gibt es großflächige Stromausfälle. Ungefähr 1,5 Millionen Menschen müssen ohne Strom und Heizung ausharren, und auch fließendes Wasser gibt es häufig nicht. Dadurch wird auch die Versorgung der Menschen immer schwieriger. Die Helfer in der Ukraine versuchen dennoch, erreichbar zu bleiben und die Notversorgung aufrechtzuerhalten.