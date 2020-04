Regensburger Händler freuen sich auf Verkaufsstart

Mit 42 Quadratmetern zählt Achhammers Laden zu den kleinen in der Altstadt. Nach den ab Montag geltenden Regelung dürfen somit nur zwei Menschen gleichzeitig in den Laden. Höchstens einer pro 20 Quadratmeter Verkaufsfläche, lautet die Regel. Vielleicht kein Nachteil, hofft Achhammer: "Die Kunden haben den Laden fast für sich. Ein exklusives Shoppingerlebnis ist auch etwas Besonderes."

Die meisten Altstadtgeschäfte werden öffnen

Auch der Verein der Altstadtkaufleute "Faszination Altstadt" denkt, dass sich die Probleme in Grenzen halten werden. "Bei Bäckern und Metzgern haben sich die Kunden schon ans Anstellen und Abstandhalten gewöhnt", sagt der Geschäftsführer des Vereins, Ingo Saar. Die Obergrenze von 800 Quadratmetern Verkaufsfläche treffe in der Altstadt auch nur sehr wenige Händler - zwei große Modeläden oder ein großes Warenhaus am Neupfarrplatz zum Beispiel.

Alle anderen seien froh, dass es wieder losgeht und wollen sich auch an alle Auflagen halten, sagt Saar. Auch der Schutz der Mitarbeiter sei wichtig. Manche hätten die Belegschaft geteilt, damit im Ernstfall der andere Teil der Mitarbeiter den Laden weiter schmeißen kann. Risikopatienten könnten in vielen Fällen auch anders eingesetzt werden, damit der direkte Kundenkontakt vermieden wird, so Saar.

Im DEZ bleiben viele Geschäfte noch zu

Weiter geschlossen bleiben dagegen viele Geschäfte in den Einkaufszentren. Während im Regensburger Donau-Einkaufszentrum (DEZ) zwar unter anderem Lebensmittelgeschäfte, Drogerien und Apotheken weiter offen haben. Müssen beispielsweise Mode und Haushaltswarenläden auch im DEZ noch warten. Denn auch wenn sie kleiner als 800 Quadratmeter sind, bleiben sie weiter zu. Das DEZ bietet deshalb einen kostenlosen Lieferservice an, bei dem aktuell auch Waren aus den geschlossenen Geschäften an die Haustür gebracht werden.