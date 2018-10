vor etwa einer Stunde

Regensburger Fliegerbombe: Entschärfung erst am Donnerstag

Nach dem Fund einer Fliegerbombe in Regensburg hat die Stadt neue Details bekannt gegeben: Der 250-Kilogramm-Sprengkörper soll nicht wie zunächst geplant am morgigen Mittwoch entschärft werden, sondern erst am Donnerstagnachmittag.