Regensburger Experten befürworten Astrazeneca-Empfehlung

Der Leiter des Regensburger Impfzentrums, Dr. Andreas Piberger, begrüßt es, dass die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) den Astrazeneca-Impfstoff für sicher erklärt hat. Diese Entscheidung war zu erwarten, sagte Dr. Piberger dem BR. Ohne den Impfstoff komme man aus der Pandemie nicht heraus, Astrazeneca mache mindestens ein Drittel aller Impfungen aus.

Aufklärung habe zuvor gefehlt

Er befürwortet, dass bei dem Impfstoff nun explizit auf das Risiko von Thrombosen hingewiesen werden soll. Diese Aufklärung habe zuvor gefehlt. Jetzt müsse man sehen, wie die Regierung mit der Empfehlung umgehen will. Wenn die Impfungen wieder aufgenommen werden, dann brauche es Vorgaben, wie die neue Aufklärung aussehen soll.

Skeptiker seien nun noch skeptischer

Dr. Piberger rechnet damit, dass es für die Mediziner schwieriger wird, Patienten von dem Impfstoff zu überzeugen. Es gab zwar bereits Menschen, die den Impfstoff trotzdem "um jeden Preis" haben wollten. Aber: "Die die davor skeptisch waren, die sind jetzt eben noch skeptischer", so der Impfzentrumsleiter.

Hoffnung auf Impfung in Arztpraxen

Dr. Piberger hofft darauf, dass bald auch in Arztpraxen mit Astrazeneca geimpft werden kann. Hausärzte kennen ihre Patienten deutlich besser, hier könne also die Aufklärung zum Impfstoff viel intensiver und besser ablaufen, als es zum Beispiel in einem Impfzentrum möglich ist, so Piberger.

Ob man die Impfreihenfolge aufbrechen sollte, sieht Piberger pragmatisch: "Jeder Geimpfte hilft." Zwar müsse man sich an die Priorisierung halten, aber momentan steht der Impfstoff im Kühlschrank "und da gehört der nicht hin". Sollte Impfstoff übrigbleiben, weil viele eine Impfung mit Astrazeneca ablehnen, dann müsse auch außerhalb der Reihenfolge geimpft werden.

EMA sei richtig Vorgegangen

Dass der Impfstoff Astrazeneca noch einmal genau geprüft worden ist, befürwortet auch Prof. Dr. Hendrik-Johannes Pels, Chefarzt der Klinik für Neurologie, Leiter des Schlaganfallzentrums und des Hirntumorzentrums im Klinikum Barmherzige Brüder in Regensburg. Hier habe man verantwortungsvoll gehandelt, so Pels. Jetzt ist die EMA zu dem Schluss gekommen, dass dort kein Sicherheitsrisiko besteht. Er glaube, dass das ein gutes Vorgehen gewesen ist.

Möglicherweise andere Risikofaktoren bei Thrombosefällen

Zwar kenne Prof. Dr. Pels die Patientenfälle im Einzelnen nicht, wo mutmaßlich Thrombosen im Zusammenhang mit Astrazeneca aufgetreten sind. Man dürfe aber mutmaßen, dass bei den betroffenen Patienten bereits andere Risikofaktoren vorhanden waren. Einer davon sei zum Beispiel die Einnahme der Anti-Baby-Pille. Da es sich bei den Thrombosefällen überwiegend um Frauen im Alter zwischen 20 und 60 Jahren gehandelt hat, sei diese Vermutung nicht fernliegend. Weitere Risikofaktoren seien Rauchen oder wenig Bewegung.