Regensburger Experte: "Müssen alles tun, um Zahlen zu senken"

Der Experte von der Uni Regensburg Bernd Salzberger sagte im BR-Fernsehen, die verschärften Corona-Maßnahmen im Freistaat seien absolut richtig. "Wir müssen alles tun, um die Infektionszahlen herunterzubekommen", so Salzberger wörtlich. In ganz Deutschland füllten sich die Intensivstationen. Der Gipfel vom April sei zum jetzigen Zeitpunkt bereits um 50 Prozent überschritten.

"Das Virus reist mit"

Er persönlich wünsche sich "vielleicht noch weniger Verkehr in den Innenstädten", führte Salzberger weiter aus. Aber das gehe an die Geschäfte. Das sei jetzt "nicht der Zeitpunkt für die Regierung". Dass auch die Bundesregierung eventuell noch einmal verschärfen will, begrüßte Salzberger. Gerade durch den Reiseverkehr zu Weihnachten befürchte er noch einmal einen Anstieg der Infektionszahlen. "Das Virus reist mit", erklärte er.

Ab Frühsommer vielleicht wieder "zurück ans alte Leben"

Den heute vorgelegten Entwurf der Ständigen Impfkommission zu einer Priorisierung von Corona-Impfungen lobte Salzberger als "sehr gut ausgearbeitet". Die größten Todesfallraten gebe es nach wie vor in Alten- und Pflegeheimen. Dass Bewohner und Personal in solchen Einrichtungen wie auch in der ambulanten Pflege als erste geimpft werden sollen, sei "sehr sinnvoll". Wenn mit den Impfungen im Januar begonnen werden könne, hoffe er, dass "wir im Frühsommer, Sommer wieder an unser altes Leben herankommen", sagte der Infektiologe.

Die Impfkommission empfiehlt, Impfungen zunächst Personengruppen mit besonders hohem Risiko für schwere oder tödliche Krankheitsverläufe anzubieten, sowie Gruppen, die beruflich besonders exponiert sind oder engen Kontakt zu Risikogruppen haben. Das entspricht demnach rund 8,6 Millionen Menschen.