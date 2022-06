Regensburger "EineWelt-Hebammen": Einsatz für geflüchtete Frauen

Sechs freiberufliche Hebammen begleiten in Flüchtlingsunterkünften Schwangere vor und nach der Geburt. Einmal in der Woche bieten sie eine Sprechstunde im Ankerzentrum in Regensburg an. Das Projekt, das seit sieben Jahren existiert, wurde kürzlich mit dem Bayerischen Integrationspreis ausgezeichnet.

Friederike Beisenherz ist zufrieden: Das Herz des Ungeborenen schlägt in der Norm, das heißt zwischen 110 und 160 Mal pro Minute. Die Hebamme mit den roten kinnlangen Haaren hält einen der beiden runden Messfühler des Herzton-Wehenschreibers gegen die Bauchdecke der schwangeren Amel.

Amel heißt in Wirklichkeit anders, sie möchte zu ihrem eigenen Schutz und dem ihrer Familie nicht bei ihrem echten Namen genannt werden. Sie ist Mitte 30 und kommt aus dem Irak. Wie alle Frauen, die die "EineWelt-Hebammen" in ihrer Sprechstunde im Ankerzentrum in Regensburg betreuen, ist Amel aus ihrem Herkunftsland geflüchtet. Amel spricht Arabisch, eine Dolmetscherin übersetzt zwischen ihr und der Hebamme Friederike Beisenherz.

Hilfe für 800 Schwangere und Mütter

Für Amel ist es nicht das erste Kind. In einigen Wochen erwartet sie einen Jungen, doch der Rahmen ist dieses Mal ein anderer. Eine Begleitung durch Hebammen, wie sie in Deutschland üblich ist, kennt sie aus dem Irak nicht, wie sie sagt: "Wenn ich einen Termin bei den Hebammen habe, bin ich so glücklich. Ich freue mich sehr, wenn ich hierherkommen kann. Die Hebammen kümmern sich wie eine Mutter um eine Tochter. Ich fühle mich bei ihnen in Sicherheit."

Die "EineWelt-Hebammen" gibt es seit 2015. Die Initiative hatte sich gegründet, als Hunderttausende Geflüchtete nach Deutschland kamen. Etwa 800 geflüchtete Frauen haben die Hebammen nach eigenen Angaben seither begleitet - unter ihnen viele aus Syrien, dem Irak, Äthiopien oder Nigeria. Neben der Vorsorge in der Schwangerschaft gehört auch die Nachsorge nach der Geburt einschließlich der Wochenbettbetreuung zur Arbeit der Hebammen.

"Learning by Doing"

Beisenherz ist von Anfang an dabei. Mit psychischen Belastungen hätten einige der Frauen am meisten zu kämpfen, sagt sie – Folgen teils traumatischer Erlebnisse im Herkunftsland, auf der Flucht. Dazu kämen sprachliche Barrieren, das Zurechtfinden in den Strukturen eines fremden Landes und die Angst vor einer möglichen Abschiebung. Immer wieder vermitteln die Hebammen Kontakte, unter anderem zu Wohlfahrtsverbänden, Ärztinnen und Ärzten, Asyl- oder Schwangerenberatungsstellen.

Die Verbindungen sind über die Zeit entstanden. Dadurch "dass wir jetzt sieben Jahre hier sind, haben wir eine sehr gute Vernetzung geschaffen", so die 62-jährige Schütz, Leiterin des Projekts "EineWelt-Hebammen. "Mittlerweile sind wir schneller geworden, weil wir viel mehr Leute kennen. Das ist irgendwie 'Learning by Doing'." Auch mit Organisationen, die Opfern von Menschenhandel, Zwangsprostitution oder Gewalt Unterstützung bieten, bringen die Hebammen die Frauen bei Bedarf zusammen.

Dolmetscherinnen als Bindeglied

In der Sprechstunde im Regensburger Ankerzentrum kümmert sich Schütz um die nächste Schwangere. Eine junge Frau in einem dünnen knielangen Jeansmantel und schwarzer Stoffhose betritt den Raum. Sie ist ebenfalls im Computersystem erfasst - Ruzya steht in der Namenszeile. Leicht zögerlich läuft sie am Waschbecken und dem hölzernen Wickeltisch mit Wärmelampe vorbei. Zwar ist Ruzya in den vergangenen Monaten schon einige Male hier in der Sprechstunde gewesen, eine Selbstverständlichkeit ist es, so wirkt es, für sie dennoch nicht.

Ruzya werde zum ersten Mal Mutter, sagt Schütz. Sie erwarte ein Mädchen. Die Hebamme hilft ihr, in einem Schwingsessel mit beigem Polster Platz zu nehmen. Schütz spricht Englisch, nur so und mit Hilfe einer Dolmetscherin kann sie mit Ruzya kommunizieren. Ruzya kommt ursprünglich aus Tigray, einer Region im Norden Äthiopiens – sie spricht Tigrinya.