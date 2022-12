Regensburger Domspatzen: Der Mädchenchor tritt erstmals auf

Bei der letzten Chorprobe gibt Elena Szuczies den Ton an. "Hört ihr das? Das Klavier ist ein bisschen höher als ihr." Die Chorleiterin arbeitet an den letzten Details, bevor am Sonntag der Mädchenchor der Regensburger Domspatzen erstmals vor Publikum auftreten wird. Bei der Messe im Regensburger Dom.

Doch von Nervosität keine Spur. "Man merkt, dass richtig Musik dahintersteckt. Nicht nur, dass die Töne stimmen, sondern es ist richtig Gestaltung darin. Der Klang entwickelt sich von Probe zu Probe weiter", sagt Szuczies. Wie ihre 33 Mädchen ist auch die Chorleiterin erst seit Schuljahresbeginn bei den Regensburger Domspatzen. Drei Monate, um aus den Stimmen einen Chor zu formen, der nun vor seinem ersten Auftritt steht. Einem historischen noch dazu.

Domspatzen-Mädchen aus ganz Deutschland

Auch Marlene Nitt ist seit Kurzem ein Domspatz. Die 16-Jährige stammt aus Wilhelmshaven. Wegen der musikalischen Ausbildung hat sie sich entschieden, ins mehr als 500 Kilometer entfernte Internat nach Regensburg zu ziehen. "Es war natürliche eine Umstellung, weil ich vorher noch nie in einem Internat war. Aber wie die anderen Mädchen auch habe ich mich sehr gut eingelebt. Jetzt ist es wie ein Zuhause für mich."

Zusammen mit den gleichaltrigen Jugendlichen sitzt sie nun zusammen in ihrem Internatszimmer, in dem ein Klavier und ein Kontrabass stehen. In den Pausen zwischen Unterricht und Chorprobe wird hier gequatscht oder gemeinsam musiziert. Hin und wieder lässt sich auch ein Junge auf dem Mädchenflur blicken.