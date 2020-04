Regensburger Domspatzen: 1.000 Stimmen singen für Corona-Helfer

Die Regensburger Domspatzen, der berühmteste Knabenchor der Welt, hatte vor zwei Wochen dazu aufgerufen, das Kinder- und Volkslied "Kommt ein Vogel geflogen" zu singen und sich dabei selbst zu filmen. Daraufhin sind insgesamt 541 Videos bei dem Domspatzen eingegangen.

Videos aus Südkorea und Argentinien

Einsendungen kamen aus der ganzen Welt, unter anderem aus Argentinien und Südkorea. Unter ihnen singt auch eine Pflegerin mit, die sich dort um Corona-Patienten kümmert. Auch prominente Sänger schlossen sich der Mitsingaktion an, wie zum Beispiel die international gefragten Sänger Thomas E. Bauer und Benjamin Appl sowie Norbert Neugirg, Kommandant der bekannten "Altneihauser Feierwehrkapell’n", der in voller Montur mitsingt.

Domspatzen "überwältigt" von Beteiligung

"Wir sind überwältigt, dass sich so viele Menschen an unserer Aktion beteiligt haben", sagt Domkapellmeister Christian Heiß, Chef der Regensburger Domspatzen. "Menschen aller Generationen, vom Kleinkind bis zur Oma, singen gemeinsam unser Lied für die vielen Helfer da draußen."

Hommage an Corona-Helfer

Das Mitsingprojekt "Chor der 1.000 Stimmen" der Regensburger Domspatzen ist eine Hommage an alle, die in der Corona-Krise helfen. "Es gibt so viele Menschen, die nicht zuhause bleiben können, sondern für uns alle da sind, damit das Leben einigermaßen weitergehen kann", so Heiß. Das Lied sei ein Gruß und ein Dankeschön an alle Helfer, "von der Pflegekraft über Mediziner, Politiker und Seelsorger bis hin zum Verkäufer an der Supermarktkasse".