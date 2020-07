Regensburger Dom: Zweiter Zaun soll Fassadenkletterer abhalten

Ein zusätzlicher Bauzaun soll in Zukunft waghalsige Fassadenkletterer vom Regensburger Dom fernhalten. Der zweite Zaun soll den Zugang zu einem 70 Meter hohen Baugerüst am Südturm des gotischen Doms versperren, wie der Leiter des Staatlichen Bauamts in Regensburg, Karl Stock, auf BR-Anfrage mitteilte. Am Wochenende war ein Betrunkener fast 50 Meter auf dem Baugerüst in die Höhe geklettert und dann mehrere Meter tief abgestürzt.

Zweiter Bauzaun aus Wellblech

Der Südturm des Regensburger Doms wird seit Jahresanfang eingerüstet. Die Gerüstarbeiten sollen dem Bauamt zufolge noch im Juli abgeschlossen sein. Dann werde auch der zweite Bauzaun aus Wellblech stehen. Seine Errichtung war aber ohnehin geplant und hat nichts zu tun mit dem Vorfall vom vergangenen Wochenende.

Dom bleibt auf Jahre eingerüstet

Der mehr als 100 Meter hohe Südturm des Regensburger Doms weist Schäden auf, die unter anderem durch die Korrosion alter Eisenklammern verursacht worden sind. Damit die Schäden genauer untersucht und, wo nötig, behoben werden können, ist das riesige Gerüst nötig. Vor einem Jahr war eine steinerne Kreuzblume am Südturm abgebrochen und 80 Meter in die Tiefe gestürzt. Die Bauarbeiten am Domturm werden dem Bauamt zufolge mehrere Jahre dauern. Solange wird auch das Gerüst stehen bleiben.

Kletterer hatte "riesiges Glück"

Der betrunkene Mann, der in der Nacht zum Samstag am Domturm abgestürzt ist, hat nach Einschätzung von Behördenleiter Stock "riesiges Glück" gehabt. Der Mann war auf einem Gerüstvordach gelandet. Andernfalls wäre er 50 Meter in die Tiefe gefallen.

Es gebe immer wieder Versuche, in die Baustelle rund um den Dom einzudringen, sagte Stock. Die Mitarbeiter müssten praktisch im Zwei-Wochen-Rhythmus die Schilder "Baustelle betreten verboten!" erneuern, weil sie immer wieder gestohlen werden.