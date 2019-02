Regensburger Dörnbergpark ist wieder offen

Die Regensburger Bürger können seit diesem Wochenende auch wieder im Dörnbergpark spazierengehen. Der mehr als 150 Jahre alte Park war zuletzt 14 Monate geschlossen, nachdem festgestellt worden war, dass viele Bäume unter anderem durch ihr Alter, Pilzbefall oder die klimatischen Bedingungen in der Stadt geschwächt waren. Es bestand die Gefahr, dass Menschen zum Beispiel von herabfallenen morschen Ästen getroffen werden.

Umfangreiche Baumpflege

Experten stellten in der Folge mehr als tausend Schadstellen an den Bäumen fest, die behandelt werden mussten. Baumpfleger kümmerten sich darum und letztlich musste nur eine Handvoll Bäume gefällt werden. Die Kosten für die Arbeiten und einige vorangegangene Gutachten lagen am Ende bei über 110.000 Euro.