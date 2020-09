Regensburger Corona-Experte Salzberger ist besorgt

Der Chef-Infektiologe der Uniklinik Regensburg, Bernd Salzberger, hat sich in der Rundschau im BR Fernsehen besorgt geäußert anlässlich der aktuellen Entwicklung der Corona-Lage in Bayern. Man beobachte seit einigen Wochen, dass die Fallzahlen vor allem bei den 20- bis 30-Jährigen wieder anstiegen. Das sei kein gutes Signal, denn die Jungen blieben nicht unter sich, sondern gingen zu den Älteren, so Salzberger.

"Wenn es in diese Gruppen hineinkommt, dann wird es problematisch. Man sieht das schon in der letzten Woche, dass zum ersten Mal auch wieder die Infektionsraten bei den älteren, über 60- und über 80-Jährigen, steigen. Das ist wirklich gefährlich." Bernd Salzberger

Maskenpflicht an belebten öffentlichen Plätzen

Eine Maskenpflicht an belebten, öffentlichen Plätzen, wie am Münchner Marienplatz, befürwortet Salzberger. Wenn die Abstände sehr gering seien und große Menschenmassen zusammenkämen, sei die Maske vielleicht zusätzlich wirksam. Zudem sei auch das Signal sehr wichtig. Eine Stadt wie München stelle eine ganz andere Bedrohung dar als eine Stadt wie Kulmbach.

Der Infektiologe warnte in dem Gespräch insbesondere vor Feiern im Freundes- und Bekanntenkreis. Diese seien dazu prädestiniert, dass es zu Ausbrüchen kommt.

"Wenn man sich anschaut, was in Frankreich und Spanien passiert ist, das wollen wir wirklich nicht haben. Wir hatten zuletzt im April Infektionszahlen von 500 pro Tag in Bayern. Das ist wirklich besorgniserregend. Ich hoffe, dass die Politik wieder so vernünftig und schnell handelt wie damals." Bernd Salzberger

Für den Herbst und Winter müsse man gewappnet sein. Die Kliniken seien aber gut vorbereitet, so Salzberger.