Regensburger Chirurgen retten Finger von 3-Jährigem

In einer mehrstündigen Operation haben Chirurgen am Regensburger Uniklinikum zwei Finger an der Hand eines drei Jahre alten Patienten wieder angenäht. Er hatte sich beim Spielen mit Opas Rasenmäher Zeige- und Mittelfinger abgetrennt.