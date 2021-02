Regensburger Chemikerin: Selbsttests holen uns aus Lockdown

Stäbchen weit in den Rachen oder in die Nase - den Corona-Test musste bisher immer geschultes Personal durchführen. Das hat jetzt ein Ende. In Kürze kommt der Corona-Selbsttest für Zuhause auf den Markt. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte erteilte eine Sonderzulassung für drei Produkte. Prof. Antje Baeumner vom Institut für Analytische Chemie der Uni Regensburg hält viel von Selbsttestungen daheim.

Professorin entwickelt neuartige Schnelltests

Baeumner selbst ist Mitentwicklerin neuartiger Schnelltests. Die Chemikerin sieht in ihnen einen weiteren Schritt zu mehr Normalität in der Corona-Pandemie: "Das wird uns so sehr helfen, nicht nur aus diesem Lockdown rauszukommen, sondern auch auf lange Sicht gesehen, dass wir wieder zu einem ganz normalen Leben übergehen können."

Nasenabstrich liefert Ergebnis

Die Selbsttests, die von Laien zuhause mit einem Abstrich im vorderen Nasenbereich durchgeführt werden können, seien zwischen 95 und 100 Prozent sicher. Auch gehe es sehr einfach und schnell, so die Chemikerin: Innerhalb von 20 Minuten würde man ein Testergebnis erhalten.

Selbsttests in einigen Tagen erhältlich

Noch sind die Selbsttests für daheim nicht erhältlich. Apotheker rechnen damit, dass es einige Tage dauern wird, bis sie in den Regalen von Drogerien, Discountern und Apotheken liegen werden. Sobald die Tests erhältlich sind, sorgen sie für eine große Sicherheit im Alltag, ist sich Bauemner sicher: "Wenn man auf eine Reise gehen will, wenn man ins Theater gehen will, wenn man auf eine Hochzeitsfeier gehen will: Macht man einen Test, weiß, dass man sicher ist und kann sorgenfrei feiern, in den Urlaub fahren, einen Film sehen."