Regensburger Busfahrer sollen künftig wieder gleich verdienen

Die Aufsichtsratsvorsitzende des Stadtwerks, Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer, hat den Vorschlag auf die Tagesordnung setzen lassen, alle Regensburger Busfahrer in einen einheitlichen Tarifvertrag zu überführen. Das bestätigte ein Sprecher des Stadtwerks auf BR-Anfrage. Seit der Gründung der inzwischen aufgelösten Tochterfirma REBUS vor 20 Jahren gibt es für die Regensburger Busfahrer zwei Tarifverträge.

Neueinstellungen mit weniger Gehalt

REBUS stellte neue Fahrer zu schlechteren Konditionen ein. Ihr Anteil macht laut Stadtwerk gut 60 Prozent aus. Für sie gilt nicht der Tarifvertrag Nahverkehr (TV-N), sondern der mit schlechterer Bezahlung verbundene "Tarifvertrag für die Bediensteten der nicht bundeseigenen Eisenbahnen und von Kraftverkehrsbetrieben" (ETV). Der TV-N bietet einige Vorteile, die zu einem höheren Monatseinkommen führen: Steuer- und Sozialversicherungsfreiheit von Nacht-, Sonn- und Feiertagszuschlägen, fairer Ausgleich von Zeitzuschlägen, 30 statt 27 Tage Urlaub pro Jahr sowie 38,5 statt 39 Stunden Wochenarbeitszeit.

Projektgruppe soll gleiche Bezahlung auf den Weg bringen

Wenn der Stadtwerk-Aufsichtsrat der Vorlage am 21. Oktober zustimmt, soll laut Bürgermeisterin Maltz-Schwarzfischer noch in diesem Jahr eine Projektgruppe zusammenkommen. Diese soll alle Details des Übergangs in einen einheitlichen Tarifvertrag klären. Danach werde es einen Überleitungsvertrag geben. Im Frühjahr 2020 wird es dann voraussichtlich wieder gleiche Tarife für alle geben.

Die Regensburger Stadtbusse befördern täglich mehr als 70.000 Fahrgäste, an Spitzentagen im Winter bis zu 91.000 Menschen.