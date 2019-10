Regensburger Busfahrer attackiert - Polizei sucht Zeugen

Die Regensburger Polizei sucht immer noch nach einem circa 35 Jahre alten Radfahrer, der am Montag einen Busfahrer an der Bushaltestelle Wutzlhofen angegriffen haben soll. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag dem BR sagte, gebe es bislang noch keine Zeugen des Vorfalls. Die Beamten hoffen, dass sich der Mann selber bei der Polizei meldet und den Vorfall schildert.

Busfahrer musste wegen Kind bremsen

Der Mann soll am Montag gegen 7.45 Uhr mit der flachen Hand mehrfach gegen die Brust eines Busfahrers geschlagen haben. Grund war wohl ein starkes Bremsmanöver, so die Polizei. Der Busfahrer gab an, dass er bremsen musste, weil ein Kind mit dem Fahrrad vom Bürgersteig fuhr. Der Unbekannte begleitete offenbar das Kind.

"Diese Situation hat den Radfahrer wohl so erregt, dass er ein Stück weiter an der Bushaltestelle Wutzlhofen wartete und daraufhin den Fahrer des Linienbusses verbal und körperlich angriff." Polizeisprecher

Beschreibung des Täters

Der Täter ist ungefähr 35 Jahre alt, hat eine kräftige Figur und sprach bayrisch. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.