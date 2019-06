Regensburger Bürgerfest unter blauem Himmel

Polizei muss gegen Ruhestörer vorgehen

Einige Partygänger in Regensburg fanden bis in die Früh kein Ende. So sorgte eine Gruppe von etwa 60 Feiernden am frühen Samstagmorgen für einen größeren Polizeieinsatz in der Innenstadt, weil sie die Umgebung mit einem "Ghettoblaster" beschallten. Weil einige Feierwütige einem Platzverweis durch die Polizei nicht nachkamen, mussten die Beamten Zwang anwenden. Vier "Unbelehrbare" - so die Polizei - kamen letztlich sogar in Gewahrsam. Dabei stellte sich heraus, dass gegen einen Mann ein Haftbefehl vorlag.