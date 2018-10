Regensburger Bombe: Evakuierung beendet - jetzt wird entschärft

Alle rund 4.200 betroffenen Anwohner haben ihre Wohnungen verlassen. Das gab die Stadt Regensburg in einer Mitteilung bekannt. Das Sprengkommando sei vor Ort, um die notwendigen Vorarbeiten für die Entschärfung der Bombe einzuleiten. Wann die Entschärfung endgültig beendet sein wird, kann man zu jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, so die Stadt. Mit dem Verlauf der Evakuierung sei man "sehr zufrieden" gewesen, so ein Polizeisprecher. Bevor mit der Entschärfung des Blindgängers aus dem Zweiten Weltkrieg begonnen werden kann, müsse jedoch der Sprengmeister noch einmal den Bereich um die Bombe sichern.

Etwa 300 Feuerwehrleute und Polizisten hatten am Vormittag im Regensburger Westen zuvor kontrolliert, ob alle Anwohner der Aufforderung zur Räumung nachgekommen sind. Diese Zahl nannte der Regensburger Rechts- und Umweltreferent Wolfgang Schörnig.

Diese Weltkriegsbombe muss entschärft werden