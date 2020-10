Regensburger Bischof erleichtert über Gottesdienst-Regelungen

Anlässlich der gestern (28.10.) beschlossenen Corona-Schutzmaßnahmen hat der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer Ministerpräsident Söder (CSU) in einem Brief seinen Dank und Respekt für die gestrigen Beschlüsse zu den Corona-Maßnahmen ausgesprochen. Das geht aus einer Pressemitteilung des Bistums Regensburg hervor. "Sie tragen in der Krise eine schwere Verantwortung zum Wohl der Menschen und des Gemeinwesens", so Voderholzer wörtlich in dem in der Pressemitteilung zitierten Brief an Söder.

Religionsfreiheit als Grundrecht

Voderholzer sprach dem Ministerpräsidenten außerdem seinen Dank für dessen Einsatz für Menschen in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen aus. Besuch und Seelsorge blieben so weiterhin möglich, dasselbe gelte für Gottesdienste. "In diesem Zusammenhang möchte ich Ihre Worte in der gestrigen Pressekonferenz besonders hervorheben, in denen Sie auf die Bedeutung des Grundrechts der Religionsfreiheit hingewiesen haben", so Voderholzer. Der Bischof sagte Ministerpräsident Söder außerdem die Verantwortung und Solidarität der Kirche zu: Er wolle als Bischof zusammen mit seinem Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Möglichste tun.