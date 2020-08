Regensburger Bauarbeiter: Wird heute wieder gestreikt?

Anfang August haben 25 ägyptische Bauarbeiter einer italienischen Firma auf einer Regensburger Baustelle gestreikt, da sie seit 45 Tagen keinen Lohn mehr erhielten. Am Donnerstag wird voraussichtlich wieder gestreikt. Der IG Bau Oberpfalz zufolge sind nach wie vor zwei Drittel der ausstehenden Summe offen.

23 Stunden in 55 Metern Höhe

Der Streik wurde vergangene Woche friedlich beendet, nachdem der Bauträger einen Teil des Geldes überwiesen und die restliche Summe zeitnah zugesichert hatte. Bis dahin hatten Bauarbeiter zwei Kräne auf einer Baustelle in Königswiesen besetzt. 23 Stunden verbrachten sie bei Hitze in 55 Metern Höhe. Zuvor sollen Zahlungen des Investors bei einer zwischengeschalteten Firma hängengeblieben und die betroffene Firma somit selbst nicht mehr zahlungsfähig gewesen sein.

Auf der Baustelle baut ein Unternehmen aus Weiden mehr als 500 Wohnungen. Außerdem sollen in dem Komplex Supermärkte und weitere Gewerbebetriebe unterkommen.

"Unmögliche Arbeitsbedingungen"

Gewerkschaftssekretärin Petra Katens von der IG Bau will mit den Betroffenen die nächsten Schritte diskutieren. Voraussichtlich kommt es dann zu einem weiteren Streik. Die Gewerkschafterin wörtlich: "Die Arbeitsbedingungen dieser Sub-Subunternehmen sind unmöglich. Die Menschen hausen teilweise in Buden auf engstem Raum. So würden wir niemals wohnen wollen."

Hohe Corona-Infektionsgefahr auf Baustelle

Auch ein Corona-Ausbruch auf der Baustelle würde Petra Katens nicht wundern: "Corona-Maßnahmen am Bau einzuhalten – das ist fast unmöglich. Da sieht man mal wieder, dass gerade am Bau die Arbeitsbedingungen und das Umfeld nicht das ideale sind. Hier ist die Ansteckungsgefahr einfach viel größer."

Bauarbeiter wollen nicht mehr zum Arbeiten herkommen

Die Bauarbeiter harren währenddessen in Kelheim aus. Sobald das restliche Geld da ist, wollen sie zurück nach Italien. Er habe schon auf vielen Baustellen in Italien und Frankreich gearbeitet, sagte einer von ihnen dem BR vorige Woche: "Nach Deutschland werden wir aber sicher nicht mehr zum Arbeiten kommen."