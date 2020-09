Regensburger Barbesitzer froh über Corona-Lockerungen

Bars und Kneipen dürfen ab dem 19. September wieder öffnen. Das hat Ministerpräsident Söder am Dienstag verkündet. Für Schankwirtschaften gelten dann die gleichen Hygiene-Regeln wie bisher schon für die Speise-Gastronomie. Zudem muss in geschlossenen Räumen die Bedienung am Tisch erfolgen und jede Person muss sich in Kneipen künftig einzeln registrieren.

Barbesitzer zeigen sich froh und erleichtert

Der Regensburger Barbesitzer David Fink-Eisenhauer vom "Kosmonaut" sagte dem BR, ihn freue es sehr, dass sie endlich wieder aufmachen dürfen. "Gerade im Winter wollen die Leute gemütlich drinnen sitzen und etwas trinken." Eisenhauer hatte seit dem Lockdown geschlossen, es gab lediglich Cocktails "to go" am Straßenverkauf. Es werde spannend und eine Herausforderung, so der Barbesitzer. Er ist sich nicht sicher, ob die Gäste, die gerade das Gesellige in Bars schätzen würden, trotz der Auflagen kommen.

Maskenpflicht wird zur Herausforderung

Auch der Kneipenbesitzer von der "Ollen Gaffel" in Regensburg betont gegenüber dem BR, dass es eine Herausforderung sei, die Gäste immer wieder auf die Maskenpflicht aufmerksam zu machen. Er hat schon länger seine Kneipe geöffnet, da er auch Essen anbietet. Im Zweifel würden die Gäste rausgeschmissen, der Infektionsschutz gehe vor, so Birnstiel.