Wie sicher ist das Regensburger Bahnhofsviertel aktuell?

Immer wieder durchstreifen Polizisten in ihren Dienstwagen das Umfeld des Regensburger Hauptbahnhofs. Teilweise stehen große Einsatzfahrzeuge direkt am Vorplatz oder am St.-Peters-Weg wenige hundert Meter entfernt. Seit dem Sommer sind Beamte in der ganzen Gegend verstärkt unterwegs, manche in Zivil. Der Grund: Die Lage im Bereich des Bahnhofs hatte sich Mitte vergangenen Jahres zugespitzt.

Drogen, Pöbeleien, Aggressionen - mehr Straftaten 2023

Vor allem in einem Teil des Parks rund um die Fürst-Anselm-Allee unweit des Bahnhofsgebäudes ist der Verkauf von Drogen laut Anwohnern, Passanten und Gewerbetreibenden zwischenzeitlich aufgeblüht – und das wohl recht offensichtlich. Außerdem gab es verstärkt Menschenansammlungen, Pöbeleien und aggressives Verhalten. Regensburgs Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD) hatte bei einer Pressekonferenz vor zwei Monaten unter anderem für den Alleen-Bereich im Bahnhofsumfeld von einer "deutlichen Eskalation" gesprochen.

Konkrete Zahlen zur Entwicklung der Straftaten im ganzen Bahnhofsbereich wird es erst im März mit der Veröffentlichung der aktuellen Kriminalstatistik geben. Wie das Polizeipräsidium Oberpfalz aber schon mitgeteilt hat, haben sie zugenommen: Die Daten zeigten mehr Körperverletzungs-, Diebstahls-, Drogen- und Sexualdelikte. Gleichzeitig weist ein Sprecher in Sachen Betäubungsmittel auf mehr Kontrollen vor Ort hin, das wirke sich auf die Zahlen aus.