Regensburger Altstadt: Rauchmelder verhindert Schlimmeres

Aufregung am Samstagnachmittag in der Regensburger Altstadt: Verbrannte Essensreste lösten den Rauchmelder in der Wohnung eines jungen Mannes aus, während dieser vermutlich schlief.

Feuermelder rettet Schlafenden

Nach Angaben des Feuerwehr-Einsatzleiters Thomas Männer habe der Rauchmelder angeschlagen, weil der Mann vergessen hatte, den Herd auszuschalten, auf dem er Speisen zubereitet hatte. Nachbarn hätten daraufhin die Feuerwehr alarmiert.

Goliath-Straße voll mit Feuerwehrautos

Die Einsatzkräfte konnten den Mann sicher aus dem Haus bringen. Weil es in der Wohnung zu einer starken Rauchentwicklung kam, wird er derzeit von einem Notarzt behandelt. Der Vorfall sorgte für großes Aufsehen bei Altstadtbesuchern. Die Feuerwehr stand mit mehreren Einsatzfahrzeugen in der Goliath-Straße. 18 Feuerwehrleute waren neben Sanitätern und Polizisten an dem Einsatz beteiligt.