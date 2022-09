Regensburger Altenheim macht dicht: Strafanzeige gegen Betreiber

Jutta Seghutera ist 94 Jahre alt. Mehrere Jahre hat sie im Bereich Betreutes Wohnen in einem Regensburger Seniorenheim gelebt, bis der Betreiber Kursana ihr gekündigt hat. Nun erstattete die Seniorin zusammen mit ihrer Tochter Anzeige bei der Regensburger Staatsanwaltschaft – wegen Körperverletzung.

Differenzen wegen Umbaumaßnahmen

Weil sich Betreiber und Eigentümer des Regensburger Heims nicht auf Umbaumaßnahmen einigen konnten, wird die Senioreneinrichtung geschlossen und rund 100 Bewohner müssen ausziehen. Innerhalb von zwei Monaten muss Dagmar, die Tochter der 94-jährigen Jutta Seghutera nun eine neue Einrichtung für ihre Mutter finden. Eine Zeit, voller Ungewissheit und von großer Belastung für beide Frauen.

Betroffene von Schließung überrascht

Wie Dagmar Seghuteras geht es derzeit vielen Angehörigen, die ihre betagten Verwandten im Betreuten Wohnen des Regensburger Seniorenheims untergebracht haben. Die Sorge, wie die Mutter in Zukunft betreut werden wird und wie sie die veränderten Lebensumstände verkraften, treiben auch Werner und Renate Mayer um. Vor allem stört sie, die Kommunikation des Betreibers Kursana. Von der Schließung seien sie überrascht worden.

"Das war für uns der Horror. Seit Wochen schlafe ich fast nicht mehr vor Sorgen." Renate Mayer, Angehörige

Bei 20 Heimen sind die Mayers seither vorstellig geworden, bei 16 Heimen haben sie sich auf die Warteliste setzen lassen. Wo ihre Verwandte in sechs Wochen leben wird, ist offen.

Pflegebeauftragter: So noch nicht erlebt

Für den Patienten- und Pflegebeauftragten der Bayerischen Staatsregierung, Peter Bauer, ist die kurzfristige Schließung nicht zu akzeptieren.

"An einen vergleichbaren Vorgang dieser Art kann ich mich in meiner langjährigen Tätigkeit als Sozial- und Gesundheitspolitiker und Beauftragter nicht erinnern." Peter Bauer, Bayerische Staatsregierung

Allerdings würde gegen den Betreiber rechtlich wenig Greifbares vorliegen. "Daher sage ich: Das zugrundeliegende Mietrecht muss auf den Prüfstand. Kündigungsfristen müssen deutlich verlängert werden", so Bauer. Der Pflegebeauftragte sieht den Gesetzgeber in der Pflicht, umgehend tätig zu werden.

Stadt Regensburg droht mit Verfahren

Das Problem: Für das Wohnen in einem Pflegeheim gilt eine andere Rechtslage als im sogenannten Betreuten Wohnen. Pflegeheime unterliegen der Heimaufsicht, in diesem Fall der Kontrolle der Stadt Regensburg.

Die für Senioren zuständige Bürgermeisterin Astrid Freudenstein hat auch bereits Konsequenzen angekündigt: Die Stadt werde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren einleiten, sollte Betreiber Kursana tatsächlich das Seniorenheim Ende Oktober schließen. Dann würde Kursana gegen die gesetzliche Mitteilungsfrist von sechs Monaten verstoßen.

Freudensteins Erwartung, dass eine Strafe eine abschreckende Wirkung haben könnte, sind allerdings niedrig. "Das sind in dem Fall 10.000 Euro. Das ist natürlich jetzt nicht wirklich viel für so eine große Betreibergruppe."

Bayerns Pflegebeauftragter Bauer spricht sich daher für eine Reform des Pflege- und Wohnqualitätsgesetzes aus. Um Härtefalle wie in Regensburg zu vermeiden, müssten Verstöße mit höheren Bußgeldern geahndet werden.

Betreutes Wohnen: Rechtslage unklar

Immerhin: Den meisten Bewohnern des Pflegeheims konnten bereits Alternativen angeboten werden. Bewohnerinnen wie Jutta Seghutera oder Elisabeth Mayer können von Gesetz her nicht auf Unterstützung hoffen. Trotzdem bemühen sich Stadt und Träger um eine Lösung für die 50 Senioren im Bereich des Betreuten Wohnens. Bewohner und Angehörige können sich an den Pflegestützpunkt der Stadt wenden, so Freudenstein. Vielen Betroffenen konnten dadurch Einrichtungen vermittelt werden. Gut eine Handvoll suche aber noch.

Spekulationen über plötzliche Schließung

Über den Grund, warum das Seniorenheim schließen musste, wird viel spekuliert. Viele Angehörige glauben, dem Betreiber gehe es ums Geld. Kursana hat auf eine erste Anfrage mitgeteilt, man hätte das Heim in der Nähe des Hauptbahnhofs gerne weitergeführt. Allerdings: "Da der stationäre Wohn- und Pflegebereich der Senioreneinrichtung nicht mehr den baulichen Mindestanforderungen der Verordnung zur Ausführung des Wohnqualitätsgesetzes entspricht, wären für einen Weiterbetrieb umfangreiche Umbaumaßnahmen erforderlich gewesen, über die sich Betreiber und Verpächter nach langen Verhandlungen nicht einigen konnten. Der Verpächter möchte die Einrichtung zukünftig einer anderen Nutzung zuführen", so Kursana in einer ersten Pressemitteilung.

Laut Regensburgs Bürgermeisterin Freudenstein hätte Kursana – wie jedem anderem Betreiber auch – eine Fristverlängerung eingeräumt werden können. "Das sind bis zu 15 Jahre, in denen man diesen Umbau bewerkstelligen kann. Also wegen uns hätte dieses Heim jetzt nicht schließen müssen."

Staatsanwaltschaft: Vorwürfe werden überprüft

Die Staatsanwaltschaft Regensburg hat bestätigt, dass Dagmar Seghuteras Anzeige wegen Körperverletzung eingereicht wurde. Der Vorwurf werde derzeit noch überprüft, so ein Sprecher auf BR-Nachfrage. Nach wie vor gelte die Unschuldsvermutung.