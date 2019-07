Regensburg wehrt sich gegen CO2-Klage der Deutschen Umwelthilfe

Wegen zu hoher Stickstoffdioxid-Werte in Regensburg und Passau hat die Deutsche Umwelthilfe den Freistaat Bayern verklagt. Die Stadt Regensburg und die Regierung der Oberpfalz wehren sich gegen die Klage. Darin bemängelt die DUH, dass die Daten der offiziellen Messstation "Regensburg Rathaus" nicht repräsentativ genug seien. An mehreren Stellen in der Stadt seien die Grenzwerte angeblich überschritten worden. Deshalb fordert die DUH eine Überprüfung der Messstation, die Fortschreibung des Luftreinhalteplans und Fahrverbote.

Umweltbürgermeister ist gegen Fahrverbote

Der Regensburger Umweltbürgermeister Jürgen Huber (Bündnis 90/Die Grünen) kritisiert in einem Interview mit dem BR das Vorgehen der DUH. Fahrverbote sehe Huber nicht als Lösung zur CO2-Verringerung. "Da wird ja auch kein Gramm weniger CO2 emittiert, sondern es wird nur anders verteilt", sagt Huber. Man könne gemeinsam mehr erreichen, "als wenn Kampfeinheiten versuchen, ein Thema vorzutragen". Huber verweist auf laufende Maßnahmen, die den CO2-Gehalt in der Stadt verringern sollen. So sei unter anderem die Busflotte elektrifiziert und eine Umweltzone eingeführt worden und es gäbe ein Förderprogramm für Lasten-Pedelecs, um den Stadtverkehr zu entlasten.

Regierung sieht keine Überschreitung von Messwerten

Die Regierung der Oberpfalz wehrt sich in einer Stellungnahme an den BR ebenso gegen die Vorwürfe der DUH. Sie verweist auf die Messwerte des Lufthygienischen Landesüberwachungssystems Bayern (LÜB). Nur wenn an der offiziellen Messstation nahe des Neuen Rathauses eine Überschreitung von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter (µg/m³) festgestellt werden würde, müsse nachgebessert werden. Da 2018 hier ein Wert von 37 µg/m³ gemessen wurde, sei eine Fortschreibung des Luftreinhalteplans nicht erforderlich.

Die Regierung kritisiert auch die Grundlage der Klage. Die von der DUH beanstandeten Messwerte würden auf einem standardisierten Screeningverfahren aus dem Jahr 2018 basieren. Nach genaueren Überprüfungen mit detaillierten Luftschadstoffkonzentrationsberechnungen durch das Landesamt für Umwelt soll aber nur noch an der Weißenburgstraße Nord eine Überschreitung des Messwerts festgestellt worden sein. Außerdem seien an diesem Straßenabschnitt bereits Maßnahmen zur Reduzierung des Stickstoffdioxid-Wertes eingeleitet worden, so die Regierung. So sollen zum Beispiel bessere Ampelschaltungen und eine 30er-Zone die Belastung an der Weißenburgstraße senken.

Stadt plant Maßnahmen gegen Schadstoffbelastung

Erst im letzten Jahr hätten Stadt und Regierung einen Luftreinhalteplan auf den Weg gebracht, sagte Regensburgs stellvertretende Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer im BR-Interview. Der Plan enthalte Maßnahmen, um die Schadstoff-Werte in der Stadt abzusenken. Die letzte gutachterliche Berechnung zum Erfolg der Maßnahmen zeige, dass die bereits runtergehen.

Bund Naturschutz bemängelt Standort der Regensburger Messstelle

Unterstützung erhält die DUH hingegen vom Bund Naturschutz. Bereits in einer früheren Mitteilung bemängelte der Verband den Standort der Messstelle in Regensburg. Dieser sei wenig aussagekräftig, da der Wind die Schadstoffe hier besser verteile. Der Verkehr sei außerdem geringer als an der Weißenburgstraße.