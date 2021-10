Regensburg: Urteil im Prozess um Blutverdünner erwartet

Die Anklage gegen den Ehemann lautet versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung. Die Staatsanwaltschaft Regensburg ist nach fünf Verhandlungstagen der Auffassung: Der Ehemann der Frau aus Thalmassing hat ihr den Blutverdünner Marcumar ins Essen gemischt. Die Verteidigung hingegen fordert Freispruch, denn es fehle an Indizien.

Staatsanwaltschaft fordert sieben Jahre Freiheitsstrafe

Nach Auffassung der Regensburger Staatsanwaltschaft kann es nur der 47-jährige Ehemann der Frau gewesen sein, der sie mithilfe eines für sie zubereiteten Essens vergiften wollte. Als Motiv nennt die Staatsanwaltschaft den verkündeten Scheidungswunsch sowie die Tatsache, dass sie mit samt den gemeinsamen Kindern Bayern verlassen und in ihre Heimat nach NRW ziehen wollte. Die Staatsanwaltschaft fordert eine siebenjährige Freiheitsstrafe sowie einen sofortigen Haftbefehl.

Verteidiger: Indizien-Prozess ohne Indizien

Die Verteidigung des Angeklagten hingegen fordert den Freispruch des 47-Jährigen. Der Prozess und schon die Anklage basiere auf "reinen Behauptungen und Vermutungen". Der Strafverteidiger appellierte in seinem Schlussvortrag daran, dass man bereits im Vorfeld des Prozesses genauer hinschauen hätte sollen. Denn die Kriminalpolizei hätte aus seiner Sicht nicht in alle Richtungen, wie zum Beispiel Suizid ermittelt. Für die Verteidigung ist auch eine Selbstverletzung der Frau mittels Blutverdünnungsmittel als Hilfeschrei nicht ausgeschlossen.

Nachgewiesene Hämatome im Krankenhaus

Im Juni vergangenen Jahres traten bei der Frau auf einmal Hämatome an Beinen und Oberarmen auf. Sie bezeichnete es als "bluten aus allen Löchern". Die Frau, die selbst Krankenschwester ist, wurde von Kolleginnen in die Notaufnahme am Universitäts-Klinikum Regensburg gebracht. Dort wurden ihre Blutgerinnungswerte wieder in den Normbereich gebracht. Entsprechende Blutproben hätten eine Überdosis Blutverdünner festgestellt.

Blutverdünner nicht das "typische Vergiftungsmittel"

Der Prozessverlauf konnte viele Frage nicht auflösen. Jenseits der Tatsache, dass man im Blut der Ehefrau nicht wirklich feststellen konnte, welchen Blutverdünner sie zu sich genommen hatte, sei es auch laut vernommenen Fachärzten "ungewöhnlich" einen Vergiftungsversuch mit Blutverdünner zu starten. Da beide Beteiligten am Uniklinikum Regensburg arbeiteten, hätten sie dennoch leichten Zugriff auf den Blutverdünner Marcumar gehabt. Die mögliche Vergiftung durch Dritte wurde auch immer wieder thematisiert, jedoch am Ende verworfen.