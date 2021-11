Regensburg: Unbekannter Täter randaliert und uriniert in Kirche

In der katholischen Heilig-Geist-Kirche in Regensburg hat es eine schwere Form von Vandalismus gegeben: Ein unbekannter Täter entwendete das Altarkreuz, brach einen Kerzenständer vom Marienaltar und zerstörte mehrere sakrale Gegenstände.

Damit nicht genug: Er urinierte auch noch in die Kirche, teilte das Bistum Regensburg am Dienstag mit.

Erster Vorfall dieser Art in der Kirche

Am Montagabend habe der Mesner der Kirche die Polizei angerufen und über die Randale informiert, sagte der Bistumssprecher. Der Unbekannte müsse am Montag zwischen 11 und 19 Uhr in der Kirche gewütet haben. Laut Kirchenmitarbeiter ist dies der erste Vorfall dieser Art in der Kirche.

Der zuständige Pfarrer wandte sich inzwischen an den unbekannten Täter mit der Aufforderung, doch wenigstens das Altarkreuz wieder zurückzugeben.

Fälle von Vandalismus häufen sich

Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Mithilfe. Die Fälle von Vandalismus in Kirchen häuften sich und würden schärfer, so das Bistum. Im November 2020 köpften Unbekannte in der Straubinger Jesuitenkirche eine Marienstatue. Den Kopf hatte ein Polizist auf dem Weg zur Arbeit auf dem Bürgersteig gefunden. Dekoriert mit einer Mund-Nasen-Maske.