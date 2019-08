vor 17 Minuten

Regensburg: Toter Mann in Gebüsch entdeckt

Im Regensburger Stadtsüden ist am Sonntag in einem Gebüsch in der Nähe eines Sportplatzes ein Toter gefunden worden. Inzwischen steht fest: Der Mann lebte in Regensburg. Völlig unklar sind derweil die Umstände seines Todes.