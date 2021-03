Regensburg: Teststrategie statt Schließungen?

Oberbürgermeisterin Gertrud-Maltz-Schwarzfischer (SPD) ist wegen des steigenden Corona-Inzidenzwerts in der Domstadt alarmiert. Aktuell liegt der Wert laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 137,8 Fällen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen.

Abgestimmte Teststrategien statt Schließungen

Das Problem: Für das zuständige Gesundheitsamt ist das Geschehen diffus. Sprich: es gibt keine einzelnen Ausbruchsherde. Und über 65 Prozent der Infektionen werden der britischen Mutation B.1.1.7 zugerechnet. Daher müssen nun Schutzmaßnahmen wie zum Beispiel die erneute Schließung von Geschäften ergriffen werden, wie sie der Freistaat Bayern als "Notbremse" vorgesehen hat.

Maltz-Schwarzfischer: "Kinder in Schulen und Kitas bringen"

Für Maltz-Schwarzfischer heißt das jetzt Überzeugungsarbeit leisten. "Die Welle trifft auf eine Situation, wo alle von der Pandemie schon sehr ermüdet sind", stellt Maltz-Schwarzfischer fest. "Neben einer Öffnungsperspektive für Handel und Gastronomie muss unsere oberste Priorität sein, die Kinder wieder in Schulen und Kitas zu bringen."

Dazu genüge ein umsetzbares Testkonzept. Die Regensburger Oberbürgermeisterin spricht sich daher dafür aus, Infektionsschutzmaßnahmen nicht allein am Inzidenzwert festzumachen. "Wir müssen die Situation in den Kliniken beobachten, wie viele freie Betten wir haben. Und wir müssen den Reproduktions-Wert betrachten, dass wir sehen können, in welchen Zeitraum verdoppeln sich die Zahlen."

Oberbürgermeisterin mit Appell an Regensburger

Trotzdem appelliert Maltz-Schwarzfischer an die Vernunft der Regensburger Bürger, noch etwas durchzuhalten. "Wir alle haben gesehen, wie schnell es wieder raufgehen kann. Und was es auch für ganz viele Menschen in der Gastronomie und im Handel bedeutet, deren Existenz bedroht ist."