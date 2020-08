Regensburg: Space-Eye sucht Paten für Geflüchtete

Integration braucht mehr als nur eine Unterkunft

Für die Initiative ist es wichtig, den Aufgenommenen nicht nur ein Dach über dem Kopf zu geben. Zu einer gelungenen Integration gehört für die Initiatoren mehr. Für jeden der 50 Menschen solle am Ende ein Paket aus Deutschkurs, Arbeitsmöglichkeit und Wohnung stehen. Auch in anderen Bereichen sollen die Freiwilligen die Menschen bei der Integration unterstützen. Eine Vollpatenschaft nennt das Space-Eye-Gründer Michael Buschheuer, die ruhig auch auf mehrere Schultern verteilt werden kann. Das Paket solle so gestaltet sein, dass der Staat bei der Integration kaum benötigt wird.

Auch Organisationen können sich beteiligen

Um das zu erreichen, setzt Space-Eye aber nicht nur auf Privatpersonen. Auch Organisationen sind aufgerufen sich zu beteiligen. So unterstützt auch die katholische Kirche die Aktion "Second Life". Das Projekt sei für die global tätige Kirche eine hervorragende Möglichkeit aktiv vor Ort zu helfen, sagt Ruth Aigner von der Fachstelle Weltkirche des Bistums Regensburg. "Es ist unsere Aufgabe für Menschen in Not immer einen Platz zu haben und wenn der Platz nicht auf dem Papier steht, dann findet man ihn trotzdem irgendwo."

Politik nimmt Angebote nicht an

Was im Moment aber noch fehlt, ist die Bereitschaft der Politik, die angebotene Hilfe für die Menschen in den griechischen Lagern auch anzunehmen. Das zuständige Bundesinnenministerium hat zwar bereits rund 50 unbegleitete Jugendliche einreisen lassen. Weitere 900 Menschen, vor allem Familien mit schwerkranken Kindern, folgen in den nächsten Monaten. Doch das Angebot von vielen deutschen Städten wie Regensburg, noch weitere Menschen aufzunehmen, wird derzeit noch mit Verweis auf die geltende Rechtslage abgelehnt.

Stephan Kappl hofft, dass durch viele Freiwillige und Initiativen wie in Regensburg doch noch Bewegung in die Sache kommt. "Ich denke, wenn sowas von der Basis kommt, dann ist das in einer Demokratie immer ein guter Weg, etwas zu bewegen", sagt Kappl. Aus seiner Sicht kann die Stadt noch mehr leisten, man muss sie nur lassen.