02.07.2021, 18:16 Uhr

Regensburg soll Leibniz-Institut für Immuntherapie bekommen

Am Regensburger Centrum für Interventionelle Immunologie (RCI) wird an Immuntherapien gegen schwere Erkrankungen geforscht – vielleicht bald im ganz großen Stil: das RCI soll nämlich in den Kreis der renommierten Leibniz-Institute aufgenommen werden.