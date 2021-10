Regensburg punktet in Bitkom-Studie zur Digitalisierung

Regensburg ist der bayerische Aufsteiger in einer Studie zur Digitalisierung deutscher Großstädte. Der Branchenverband der Informations- und Telekommunikationsbranche, kurz Bitkom, hat am Mittwoch seinen diesjährigen Smart City Index vorgestellt.

Regensburg unter Top 10 in IT und Telekommunikation

Regensburg hat in dem Digitalranking der deutschen Großstädte einen besonders großen Sprung nach vorn gemacht: 23 Plätze ging es nach oben auf Position 31. Für den Smart City Index von Bitkom werden verschiedene Teilbereiche bewertet. In einem ist Regensburg sogar in die Top 10 vorgestoßen: IT und Telekommunikation. Ende des Jahres soll beispielsweise die Hälfte aller Regensburger die Möglichkeit haben, Glasfaser zu nutzen, sagt Alfred Rauscher, Geschäftsführer von R-Kom dem BR, seine Firma legt die Kabel.

Viele Ladesäulen und Elektrobusse

Energie und Umwelt ist ein weiterer Teilbereich der Studie, hier punktet Regensburg mit Ladesäulen und emissionsarmen Elektrobussen, etwa in der Welterbe-Altstadt. Bitkom bewertet auch, welche Dienstleistungen die Stadtverwaltung online anbietet und wie die Digitalszene im Branchenmix der Stadt vertreten ist.

München ist im Smart City Index von Platz zwei auf vier abgerutscht, Nürnberg ist auf Platz 16 gestiegen. Nürnberg überzeugt besonders bei der Digitalisierung der Verwaltung, München zählt bei IT und Telekommunikation zu den führenden deutschen Städten.