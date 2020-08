Regensburg plant eine Art "Ersatz-Dult" im September

Nachdem die beiden Dulten auf dem Regensburger Dultplatz aufgrund der Corona-Pandemie heuer gestrichen wurden, sorgt die Stadt für eine kleine Alternative. Im Herbst gibt es eine Art "Ersatz-Dult" - zwar ohne Bierzelte, dafür gibt es Fahrgeschäfte und Buden.

Riesenrad beim Hauptbahnhof

Wie die Stadt Regensburg dem BR auf Anfrage mitteilt, möchte man die leerstehende Baufläche am Ernst-Reuter-Platz nahe dem Hauptbahnhof nutzen, um dort das traditionelle Riesenrad aufzustellen.

Die Idee hatte der Vorsitzende der Schausteller und Marktkaufleute Walter Metzger. Er wandte sich Anfang Juni an Regensburgs Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer mit der Bitte, Marktbeschickern und Schaustellern die Möglichkeit zu geben, Stände in der Innenstadt aufbauen zu lassen. Maltz-Schwarzfischer willigte ein, dass bis Ende Oktober alle 14 Tage neue Händler ihre Stände auf dem Regensburger Neupfarrplatz platzieren dürfen. Dort wird derzeit schon ein Kinderkarussell aufgebaut, sechs Händler verkaufen Waren und Speisen, wie Bratwürste und Baumstriezel.

Weder "Dult" noch "Ersatz-Dult"

Dult wird das Ersatz-Volksfest aber nicht heißen und auch von einer „Ersatz-Dult“ will die Stadt nicht sprechen, da man die Dult auf dem Dultplatz nicht ersetzen könne, so eine Sprecherin der Stadt. Das Angebot wird angenommen: Bis Ende Oktober sind alle Plätze auf dem Neupfarrplatz ausgebucht.

Christkindlmarkt auf Neupfarrplatz?

Im November könne dann dort der Regensburger Christkindlmarkt starten, hofft Metzger. Er plane ein Hygiene- und Maßnahmenkonzept für den Christkindlmarkt. Laut dem Marktbeschicker soll es neben einer Maskenpflicht Hygienespender und Plexiglasscheiben an den Ständen geben. Außerdem will man statt auf Pfandbecher auf kompostierbare Glühweinbecher setzen. Um die Abstandsregeln einzuhalten schlägt Metzger außerdem vor, den Christkindlmarkt zu entzerren, indem man die Stände auseinander zieht und auf die Innenstadt verteilt. Ob der Regensburger Christkindlmarkt an der Neupfarrkirche in diesem Jahr stattfinden kann, ist noch unklar.

Corona-Krise: Keine finanzielle Unterstützung für Schausteller

Metzger freut sich erstmal über die Möglichkeit einer Ersatz-Dult: "Wir haben endlich wieder die Möglichkeit unsere Produkte anbieten zu können." Die bayerischen Schausteller und Marktkaufleute erhalten in der Corona-Krise keine finanzielle Unterstützung.