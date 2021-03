Regensburg, Landshut und Straubing über 100: Neue Beschränkungen

Die Corona-Zahlen steigen: Die Städte Regensburg, Landshut und Straubing überschreiten jeweils den dritten Tag in Folge den 7-Tage-Inzidenzwert von 100 (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen). Damit gelten in den Städten ab Montag neue Beschränkungen.

In Regensburg liegt die Inzidenz laut Robert Koch-Institut (RKI) aktuell bei 117,6, in Landshut beträgt sie 111,7 und in Straubing 110,9. Damit liegen die drei Städte deutlich über dem bayernweiten Wert, der auf 82,0 kletterte. Aktuell ist die Inzidenz in 62 Landkreisen und kreisfreien Städten des Freistaats unter 100, in 24 ist sie höher.

Neue Regelungen ab Montag: Ausgangssperre und weniger Kontakte

In Regensburg, Landshut und Straubing werden die Regelungen jetzt verschärft: So darf man sich ab Montag nur noch mit einer Person treffen, die dem eigenen Haushalt nicht angehört. Von 22 bis 5 Uhr gibt es eine Ausgangssperre – der Aufenthalt außerhalb der Wohnung ist in dieser Zeit untersagt (bis auf wenige Ausnahmefälle).

Die Öffnung von Ladengeschäften mit Kundenverkehr wird wieder verboten. Click & Collect ist aber möglich. In Straubing muss zudem der Tiergarten geschlossen bleiben.

Distanzunterricht an den Schulen

Weil am Stichtag, dem gestrigen Freitag, der 7-Tage-Inzidenzwert über 100 lag, wurde für alle Schulen mit Ausnahme der Abschlussklassen bereits Distanzunterricht für nächste Woche angeordnet. In Kinderbetreuungseinrichtungen und Kindertagespflegestellen wird wieder auf Notbetreuung umgestellt.