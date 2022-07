Regensburg: Krankenhäuser werben um Personal aus dem Ausland

Wertschätzung und Integration ausschlaggebend

Aller Anfang ist schwer, das hat auch Maria Cristina Nalzaro gemerkt. Am Regensburger St.-Josef-Krankenhaus wird die Philippinerin daher von Alina Klee unterstützt. Die stellvertretende Stationsleiterin belehrt ihre neue Kollegin aber nicht. Schließlich arbeitet Nalzaro schon sehr lange als Pflegekraft. Das fällt auf, wenn beide mit Patienten arbeiten. Trotz Sprachbarrieren: Die Frauen sind ein eingespieltes Team, was an der gemeinsamen Geschichte liegen könnte. Auch Alina Klee ist nicht in Deutschland geboren, so wie viele hier. "Es fängt bei der Reinigungskraft an und zieht sich durch bis zu dem Doktor", sagt Klee. "Es gibt verschiedene Leute und Kulturen und daher habe ich mich auch immer sehr gut aufgenommen gefühlt."

Personalnot wegen Ruhestand und Krankheit

Die Wertschätzung füreinander ist groß. Wie nahezu überall in Deutschland kämpfen die Regensburger Krankenhäuser trotzdem weiterhin mit Personalnot. Neben dem St.-Josef-Krankenhaus gibt es Engpässe an der Uniklinik. Der Krankenstand dort ist hoch, 40 Stellen sind derzeit unbesetzt. Am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder können nur 85 Prozent der Betten belegt werden. Auch hier fehlt Personal. Die Bundesagentur für Arbeit hat errechnet, dass in den nächsten Jahren nahezu 400.000 Pflegekräfte in den Ruhestand gehen werden. Das entspricht einem Viertel der derzeit rund 1,7 Millionen Beschäftigten im Pflegebereich.