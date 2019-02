Regensburg: Junge Männer attackieren wahllos Passanten

Zwei afghanische Asylbewerber im Alter von 18 und 19 Jahren sollen am Montagabend im Umfeld des Regensburger Hauptbahnhofs vier Passanten wahllos angegriffen und verletzt haben. Deswegen sollen sie heute dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Senior kommt mit Knochenbruch ins Krankenhaus

Erstes Opfer der mutmaßlichen Schläger war ein 53-Jähriger auf dem Vorplatz der Regensburger Arkaden. Der Mann erlitt bei dem Angriff leichte Verletzungen. Eine halbe Stunde später pöbelten die zwei Afghanen am nahen Busbahnhof einen 75-jährigen Rentner an. Während des Angriffs stürzte das Opfer und kam mit einem Knochenbruch ins Krankenhaus.

Auch ein Helfer wurde verletzt

Ein 25-jähriger, der dem Mann zu Hilfe gekommen war, bekam Schläge. Der Helfer wurde leicht verletzt. Wenige Minuten später schlugen die beiden Tatverdächtigen noch einmal zu: Auf dem Bahnhofsvorplatz griffen sie einen 49-jährigen Mann an, der verletzt wurde und ärztlich behandelt werden musste.

Schläger waren betrunken

Die Polizei konnte die beiden jungen Männer noch am selben Abend in der Bahnhofsgegend festnehmen. Die Verdächtigen seien zur Tatzeit betrunken gewesen, so die Polizei. Ihre Opfer hatten die zwei mutmaßlichen Schläger vermutlich zufällig ausgesucht, so die Polizei.

Tat erinnert an Amberg

Ende Dezember war es in Amberg zu einer ähnlichen Tat gekommen. Vier junge Männer aus Afghanistan und dem Iran sollen dort zwölf Passanten attackiert und verletzt haben - anscheinend ebenfalls wahllos. Die Asylsuchenden sitzen noch immer in Untersuchungshaft.