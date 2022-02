Regensburg in Sorge um Partnerstadt Odessa

Per E-Mail hat die Stadt Regensburg heute ihre Solidarität und Anteilnahme an den Oberbürgermeister von Odessa gerichtet. Laut Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer hat man laufend Kontakt mit der Partnerstadt und ihre Hilfe angeboten, denn "wir in Regensburg sind natürlich mit dem Herzen an der Seite unserer Partnerstadt Odessa."

Hilfsgüter und Aufnahme von Flüchtlingen

Sofern es möglich ist, soll auch die Stadt Regensburg Hilfsgüter nach Odessa bringen, wie es in der Vergangenheit bereits geschehen ist. Laut der Oberbürgermeisterin ist Regensburg auch bereit Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen, wenn es nötig sein sollte. Genaueres sei von Seiten Regensburgs in diesem Fall jedoch noch nicht geplant.

Laut Informationen der Stadt sind in Odessa momentan Geschäfte und Banken geöffnet, davor bilden sich lange Schlangen. Der ÖPNV ist in Betrieb, nur in Schulen soll Distanzunterricht stattgefunden haben. Zwischen Regensburg und Odessa, der drittgrößten Stadt in der Ukraine, besteht seit 1990 eine Städtepartnerschaft.

"Wir haben nicht damit gerechnet"

Der Schock um die Ereignisse sitzt tief, auch bei der Oberbürgermeisterin: "Wir haben nicht damit gerechnet, dass Russland die Ukraine an vielen Stellen und vielen Städten angreift und dann tatsächlich auch heute schon Todesopfer zu beklagen sind."

Auch Regina Tulchinska, die Präsidentin des internationalen Freundeskreises Odessa-Haus in Regensburg e.V., zeigt sich geschockt von den aktuellen Ereignissen in der Ukraine. Sie habe heute Morgen mit Freunden, die in Odessa leben, telefoniert, sie hätten ihr berichtet, dass Putin Krieg angefangen habe und dass Bomben in der Nähe gefallen seien. Die Menschen hätten Panik. Odessa als Marinemilitärbasis sei für Putin eines der wichtigsten Ziele, so Tulchinska.