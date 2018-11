Regensburg: Erste "Klimaresilienzmanagerin"

Wie kann sich die Stadt Regensburg am besten vor Überschwemmungen, Wetterkapriolen und anderen Folgen des Klimawandels schützen? Antworten auf diese Fragen soll künftig eine neu geschaffene Stabsstelle in der Stadtverwaltung geben: Erste "Klimaresilienzmanagerin" in Regensburg ist die Umweltplanerin Katharina Schätz. Heute wurde sie vorgestellt.

Sie will Regensburg fit machen für den Klimawandel, sagt Umweltplanerin Schätz, wenn man sie nach ihrer Jobbeschreibung fragt. "Die wichtigen Themen sind Starkregenvorsorge, die Reduzierung der Hitzebelastung und ein Thema ist sicher auch die Durchlüftung", sagt Schätz.