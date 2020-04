Regensburg: Entscheidung über Solaranlagen auf Welterbe-Dächern

Der Regensburger Stadtrat entscheidet am Mittwochnachmittag, ob auf den Dächern der Regensburger Welterbe-Altstadt Solaranlagen erlaubt werden sollen. Die Altstadtschutzsatzung, die sie bislang verbietet, ist Thema im Ferienausschuss des Stadtrats.

Ämter sehen Solaranlagen kritisch

Konkret geht es um den Paragrafen zu technischen An- und Aufbauten. Die Stadtverwaltung empfiehlt den Stadträten in ihrer Beschlussvorlage, das Verbot von Solaranlagen beizubehalten. Mehrere Ämter, darunter Archiv und Denkmalpflege, sehen Solaranlagen in der Welterbe-Altstadt kritisch. Sie betonen außerdem, dass eine Öffnung der Altstadtschutzsatzung auch mit dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege und dem Welterbe-Steuerungskomitee zu diskutieren wäre.

Zudem zweifeln sie daran, ob für mehr Klimaschutz durch Solaranlagen auch jene zwei bis drei Prozent des Gebäudebestands einbezogen werden sollten, die in Deutschland unter Denkmalschutz stehen.

Altstadtschutzsatzung einhalten

Die Debatte um eine Öffnung der Regensburger Altstadtschutzsatzung kam auf, weil nach der Bayerischen Bauordnung die Errichtung und Änderung von Solarenergieanlagen und Sonnenkollektoren auf Dachflächen eigentlich verfahrensfrei, also ohne vorherige Baugenehmigung, möglich ist. Die Genehmigungsfreiheit entbindet aber nicht davon, die Vorschriften der Altstadtschutzsatzung einzuhalten.