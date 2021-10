Corona-Ausbruch in Regensburger Club

In einer Regensburger Diskothek hat es einen Corona-Ausbruch gegeben. Wie das Landratsamt Regensburg auf BR-Anfrage mitteilte, wurden in einer Gruppe von zehn Personen neun positiv auf Corona getestet. Sie hatten am Samstag, 2. Oktober, dem Wochenende der Clubwiedereröffnung in Bayern, zusammen im Regensburger Club "Heart" gefeiert.

Sechs von neun Infizierten vollständig geimpft

Drei Personen hätten am nächsten Tag Erkältungssymptome gezeigt, heißt es. In den Folgetagen ließen sich alle zehn Personen der Gruppe testen. Das Ergebnis: Neun Tests fielen positiv aus. Dabei sind sechs der neun infizierten Personen bereits vollständig gegen Corona geimpft.

Club hat weiter regulär geöffnet

Ob sich weitere Gäste angesteckt haben, ist noch unklar. Das Gesundheitsamt ist derzeit mit der Kontaktnachverfolgung in dem Fall beschäftigt. Für den Club-Betrieb hat der Corona-Ausbruch derweil keine Konsequenzen. Laut Online-Auftritt der Diskothek finden alle Veranstaltungen wie geplant statt.