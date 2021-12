Bundesweiter Sternsinger-Auftakt in Regensburg

Vorfreude und Aufregung bei Sternsingern

Gemeinsam mit den Sternsingern hat Lobmeier in der vergangenen Woche die Kostüme anprobiert und angepasst. Die passende Verkleidung ist auch der dreizehnjährigen Magdalena sehr wichtig: "Das ist einfach ein Symbol für die Sternsänger, dass sie irgendwie auch anders gekleidet sind." Nervös und freudig gleichzeitig ist die siebenjährige Johanna, sie darf zum ersten Mal Sternträgerin sein:

"Ich find‘s schön, ich darf zum ersten Mal den Stern tragen und bin auch aufgeregt." Johanna, 7 Jahre alt

Die elfjährige Johanna denkt vor allem an die Kinder in Not: "Mir macht es auch Spaß, weil das Geld an Kinder in armen Ländern geht, die zum Beispiel Verbrennungen haben und dann kostenlos in Krankenhäuser gebracht werden können."

"Gesund werden - gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit"

Das Motto in diesem Jahr lautet: "Gesund werden - gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit". Dabei steht die Gesundheitsversorgung von Kindern in Afrika im Fokus des Dreikönigssingen 2022.

Neben der Solidarität soll die Aktion auch den Sternsingern nahebringen, wie Kinder in Afrika unter schwierigen gesundheitlichen Bedingungen aufwachsen. Gleichzeit zeigen die Veranstalter anhand von Beispielprojekten in Ägypten, Ghana oder dem Südsudan, wo die Hilfe der Sternsinger ankommt.

Jedes Jahr gibt es Beispielprojekte aus einer Region. Die Spenden, die die Sternsinger sammeln, fließen laut Veranstalter jedoch unabhängig davon in Hilfsprojekte für Kinder in rund 100 Ländern weltweit.

1,23 Milliarden Euro bislang gesammelt

Seit dem Start im Jahr 1959 hat die Aktion rund 1,23 Milliarden Euro gesammelt und mehr als 76.500 Projekte für Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa unterstützt. Laut dem Kindermissionswerk "Die Sternsinger" fördert die Aktion Dreikönigsingen weltweit Projekt in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Pastoral, Ernährung und soziale Integration.