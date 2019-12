Regensburg bekommt Landesagentur für Energie und Klimaschutz

Die Bayerischen Staatsminister Hubert Aiwanger und Thorsten Glauber haben den Startschuss für den Aufbau der Landesagentur für Energie und Klimaschutz in Regensburg gegeben. Die Agentur soll dazu beitragen, die energie- und klimapolitischen Ziele in Bayern erfolgreich umzusetzen.

Landesweite Kampagnen geplant

Neben der Förderung erneuerbarer Energien ist der Erhalt natürlicher CO2 Speicher durch klimabeständigen Umbau des Waldes ein Ziel. Daneben soll innovative Forschung klimaneutraler Mobilität und Technik gefördert werden. Federführend sind das Wirtschafts- und das Umweltministerium. Unter anderem wird die Agentur landesweite Kampagnen für Erneuerbare Energien starten.

Bayern will Vorreiter unter Bundesländern werden

Die Staatsregierung investiert 20 Millionen in das Projekt, an dem etwa 20 Regensburger mitarbeiten werden. Ihre Aufgabe ist, die zahlreichen Partner der Energiewende und des Klimaschutzes besser zu vernetzen und ihren Aktivitäten mehr Schlagkraft zu verleihen. Mit einem Zehnpunkteprogramm und an die 100 Einzelmaßnahmen will Bayern Vorreiter unter den Bundesländern werden. Insgesamt will der Freistaat Bayern seine Investitionen in den Klimaschutz um 50 Prozent auf 700 Millionen Euro erhöhen.

Schon Anfang 2020 soll es losgehen

Sitz der Landesagentur wird das Innovationszentrum TechBase in Regensburg, wo am Morgen der Startschuss fiel. In unmittelbarere Nähe befindet sich auch die Spitze der bestehenden bayerischen Energieagenturen, mit welchen eine enge Kooperation angestrebt wird. Der Betrieb soll noch im ersten Quartal 2020 starten.