Regensburg: Auszeichnung für Haus der Bayerischen Geschichte

Mit seinem Museumsgebäude in Regensburg hat das Haus der Bayerischen Geschichte am vergangenen Freitag in Berlin den FIABCI Prix D’Excellence Germany 2019 in Gold in der Kategorie Gewerbe gewonnen. Das teilte eine Sprecherin des Museums jetzt mit.

Besondere Anforderungen wegen Unesco-Weltkulturerbe

Die Jury überzeugte laut der Sprecherin vor allem die Abstimmung von architektonischen Anforderungen und den städtebaulichen Einschränkungen der Regensburger Altstadt, die Unesco-Weltkulturerbe ist. Konzipiert wurde das Museum von einer Planungsgesellschaft aus Frankfurt am Main. Der Architekturpreis gilt als einer der begehrtesten Preise für Bauvorhaben.

Nominiert für weitere Preise in 2020

Mit der Auszeichnung gehört das Museum in Regensburg zu den diesjährigen deutschen Gewinnerprojekten, die für die FIABCI Prix D’Excellence International Awards 2020 nominiert sind. Diese Preise werden im Mai 2020 auf den Philippen verliehen.