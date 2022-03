Regensburg: 800 Wohnungen für Geflüchtete

Regensburgs Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD) hat im Regensburger Presseclub am Donnerstag Abend die große Hilfsbereitschaft der Regensburger in der Ukraine-Krise gelobt. Gleichzeitig machte die OB deutlich, dass die Situation in Regensburg, bezüglich der Geflüchteten und Hilfsprojekte, teilweise unübersichtlich sei.

Manche nur zum "kurzen Stopp" in Regensburg

Im Gegensatz zur Flüchtlingswelle 2015 kämen Geflüchtete auf unterschiedlichen Wegen nach Deutschland und könnten aufgrund einer anderen Rechtsgrundlage frei entscheiden, wohin sie wollen, weshalb auch viele nur einen kurzen Stopp in Regensburg einlegen, sagte Maltz-Schwarzfischer.

Zwar habe das Ankerzentrum Regensburg bisher mehr als 1.300 Menschen aus der Ukraine aufgenommen und auf die gesamte Oberpfalz verteilt, wie viele Geflüchtete aber über private Hilfsorganisationen gekommen und in privaten Wohnungen oder Hotels untergekommen sind, könne die Stadt derzeit noch nicht sagen.

Über 800 Wohnungsangebote in der Umgebung

Ein runder Tisch, an dem alle Hilfsorganisationen und ehrenamtlichen Vereine teilnehmen, um Informationen und Angebote zu koordinieren, soll Abhilfe schaffen. Die Oberbürgermeisterin zeigte sich überwältigt von den Hilfsangeboten der Regensburger: "Mittlerweile gibt es aus Regensburg und Umgebung, und das finde ich richtig beachtlich, über 800 Angebote von Wohnungen. Das ist richtig klasse."

Enger Kontakt zu Partnerstadt Odessa

Auf die Frage, ob Maltz-Schwarzfischer mit ihrem ukrainischen Amtskollegen in Regensburgs Partnerstadt Odessa in regem Kontakt stehe, antwortete die Oberbürgermeisterin, dass sie erst letzte Woche mit Gennadiy Trukhanov gesprochen hätte. Odessa bereite sich derzeit auf eine Belagerung der Stadt, ähnlich wie in Mariupol, vor. "Die Lage in der Stadt ist dramatisch", so Maltz-Schwarzfischer, "da kriegt man richtig Gänsehaut".

Regensburg habe deshalb gestern den ersten Hilfstransport direkt nach Odessa geschickt, morgen soll der nächste folgen - unter andrem mit Schutzausrüstung für die Feuerwehr.