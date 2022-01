Regensburg: 2.300 Menschen demonstrieren gegen Impfpflicht

Bei einer angemeldeten Versammlung am Samstagnachmittag in Regensburg haben rund 2.300 Teilnehmende friedlich gegen eine Impfpflicht demonstriert.

Wegen der Omikron-Variante mit ihren laut Experten weniger schweren Verläufen sehen es viele Teilnehmende als nicht mehr gerechtfertigt an, eine allgemeine Impfpflicht einzuführen.

Sorge vor möglichem Pflegenotstand

Sie fürchten außerdem, dass der Pflegenotstand größer werden könnte, da es wegen der ab Mitte März geltenden Impfpflicht in Gesundheits-, Pflege- und Betreuungseinrichtungen zu Kündigungen im Pflegebereich kommen werde. Auf der Demonstration waren auch Pflegerinnen und Pfleger, die ihren Job wegen der Impfpflicht aufgeben wollen oder fürchten, Kolleginnen und Kollegen zu verlieren.

Zeitgleiche Demonstration gegen "Rechts"

Szenenwechsel: die andere Seite des Dultplatzes in Regensburg. Hier demonstrierten am Samstag zur gleichen Zeit etwa 350 Personen, allerdings weder für noch gegen eine Impfpflicht, sondern "gegen rechts" mit dem Motto: "Keinen Meter für Verschwörungsideologien und Rechte". Diese Gruppe wirft den Impfpflicht-Gegnern vor, "extreme Rechte" in ihren Reihen zu akzeptieren und die Pandemie zu verharmlosen.

Veranstalter will Abgrenzung nach "rechts"

Diese Vorwürfe weist der Anmelder der Demonstration gegen eine Impfpflicht zurück. Er toleriere keine rechts-radikalen Ansichten und wolle diesen Menschen auch kein Trittbrett bieten. Jedoch sei es auf einer offenen Demonstration nicht möglich, jeden Rechtsradikalen zu erkennen und dann auszuschließen. Es käme vor, dass solche Personen sich bewusst erst dann offen als "rechts" zu erkennen geben, wenn die Medien eine Kamera auf sie richten.

Ordner sollen Rechtsradikale abweisen

Der 35-jährige Veranstalter hatte auf der Demo am Samstagnachmittag die rund 130 Ordner angewiesen, die Polizei auf etwaige rechtsradikal gesinnte Personen hinzuweisen. Diese wären dann gebeten worden, die Demo zu verlassen. An diesem Samstagnachmittag blieben solche Vorfälle aber aus.

Politikwissenschaftler: Nicht alle über einen Kamm scheren

Es sei mittlerweile ein "ziemlich buntes Potpourri an Menschen, die dort mitlaufen", sagte Politikwissenschaftler Alexander Straßner, Professor an der Universität Regensburg im BR-Interview über die Demonstrierenden. Entsprechend unübersichtlich gestalte sich auch die Situation.

"Selbstverständlich gibt es immer die Versuche rechtsextremer Akteure, gesellschaftlich anschlussfähig zu werden. Nur sind nicht alle Menschen derartig gepolt. Ganz im Gegenteil. Es sind viele Menschen dabei, die aufgrund der Coronamaßnahmen Familienbetriebe zu verlieren drohen, es sind viele Menschen dabei, die sich Sorgen machen, die unsicher sind angesichts der Tatsache, dass die Impfung ihrer Kinder ansteht. Und insofern kann man diese Gruppierung auf gar keinen Fall über einen Kamm scheren." Alexander Straßner, Politikwissenschaftler an der Uni Regensburg

Polizei zieht Bilanz

Laut einem Polizeisprecher hätten sich die Teilnehmenden der Demonstration gegen eine Impfpflicht kooperativ verhalten und den Anweisungen der Beamten Folge geleistet, sodass es zu keinen Störungen am Samstagnachmittag gekommen ist. Die meisten Demonstranten stammen auch nach Einschätzung der Polizei aus der Mitte der Gesellschaft.